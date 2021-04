„TUGITOOLIS SPORTLANE“ | Tartu pokkeriäss: mida rohkem madala mängutasemega mängijaid, seda parem palgapäev 

Kolm aastat tagasi online-pokkeri Eesti meistriks kroonitud ja aasta hiljem hõbeda võitnud Rinken on Eesti pokkeritippude seas suhteliselt erakordne tegija, sest erinevalt paljudest teistest kõvadest mängijatest ei tegele ta alaga elukutselisena, vaid hobikorras põhitöö kõrvalt. „Proffidega saan hästi läbi, sulandumine on kerge olnud,“ kinnitas Rinken samas. Ta lisas, et võrreldes välismaaga ongi Eesti pokkerikogukond väga ühtne, omade võitude üle tuntakse uhkust ja kadedust pole.

Rinkeni sõnul viib pokkeris tippu üksnes ränk töö ja kannatlikkus ning suur edu ei tule kergelt. Samas nõustus ta väitega, et ülemaailmsetes mängutubades toimetavate proffide sissetulek sõltub ikkagi sellest, kui palju on tal laudades mitteproffidest pühapäevamängijaid, kes loodavad üksnes heale õnnele. „Mida rohkem on madala mängutasemega mängijaid, seda suurem on lootus heale palgapäevale,“ nentis Rinken.

Kui eestlaste senine suurim võit online-pokkeris on 1 miljon dollarit ehk praeguses vääringus üle 870 000 euro, siis mündi teiseks küljeks on ka paratamatult alaga kaasas käivad kaotused. Rinken ei soovinud spekuleerida, kui suuri summasid eestlased maha on mänginud, ent ta rõhutas: pokkerit mängides tuleb võimaliku kaotusega alati arvestada – ning mängida tulekski põhimõttel, et kui palju sa oled nõus kaotama.