Seisukoht | Margareetade kaitseks 

Ma ei mäleta, et ta oleks kunagi neid taimi kirudes välja juurinud ja minema visanud. Välja ta neid küll vahel kaevas, aga seda selleks, et istutada õiteilu ka mujale. Minagi sain mõne hoolikalt niiskesse ajalehte mässitud pundi enda aia jaoks kaasa. Läheb veel aega, kuni ka minu aias õitseb samasugune lillemeri. Naati ei ole ma siiski veel armastama hakanud, aga olen temaga rahu teinud. Mul ei lähe meelest, kuidas kunstnikud Epp Maria Kokamägi ja Jaak Arro, kelle aed on üks ilusamaid, mida olen näinud, rääkisid kord vaimustusega, kui kaunid õied on naadil ja kuidas nad ei raatsi teda sellepärast peenrast välja rohida. See pani kogu elule ja kõigele elavale teistmoodi vaatama.