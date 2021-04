FOTOD | Suur sülitamine: riigieksami tegijad said võimaluse end viirusevabaks testida 

Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumis tegelesid noorte testimisega Synlabi töötajad ning kooliõde. Proov võetakse kurguloputusvedelikust, mis on testitava jaoks üks lihtsamaid võimalusi. Synlab analüüsib kõiki proove Tallinna laboris PCR meetodil. Samas ei ole tegemist kiirtestiga, kurguloputusproove analüüsitakse samal meetodil nagu ninaneelust võetavaid proove. Koolidesse proovivõtukomplektide jaotamisel ja proovimaterjal laborisse toimetamisel on Synlabil abiks Rally Estonia vabatahtlike erimeeskond.

Kõik, kes kavatsevad aprillis teha mõne riigieksami või Cambridge'i inglise keele tasemeeksami said võimaluse teha enne eksamit koroonatest. Testimine ei ole kohustuslik, aga see on hea võimalus tagada riigieksamite ajaks lisakindlus. Testi tulemused saavad noored digilugu.ee või Testi mobiilirakenduse vahendusel teada 24 tunni jooksul.