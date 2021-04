Värbamisrakendus MeetFrank toob Euroopa tööpakkumised peopesale kätte 

Kõigil ametlikel rakendustepoodidel on erinev reklaamipoliitika, Huawei on võtnud nõuks toetada enda partnereid AppGallery keskkonnas tasuta reklaamidega, erinevate tugiprogrammide ja turundusega. See võimaldab kiiremini jõuda võimalikult paljude AppGallery kasutajateni, globaalselt laieneda ning uusi turgusid vallutada. „Huawei on tulude jagamisel väga vastutulelik: 80%-st reklaami- või müügitulust 20% jagame partneritega, mis on turu keskmisest kõrgem,“ selgitab Donskoi.

Ka MeetFranki esindaja tõstab Huawei pakutavast toest rääkides esile erinevaid reklaamivõimalusi App Gallerys: „Oleme Huawei initsiatiivil teinud paaril korral kampaaniaid Baltikumis ja Skandinaavias, sellist tuge konkureerivad rakendustepoed kahtlemata ei paku!“

Nii rakendused kui rakendustepood on pidevas arengus

MeetFrank rakenduse viimastest uuendustest rääkides toob Selg välja, et alates möödunud sügisest on lansseeritud mitmeid uusi funktsioone kogukonna võimestamiseks: „Ühe uue võimalusena saavad tööotsijad nüüd anonüümselt ettevõtetele küsimusi esitada juba enne töökohale kandideerimist. Funktsiooni eesmärgiks on anda kandidaatidele rohkem taustainfot töökoha ja ettevõtte kohta, et nad saaksid langetada teadlikkumaid otsuseid.“