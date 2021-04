Top | Politsei kardab rahvast? 

Asjaolust, et politsei viskas Jaak Madisoni välja abipolitseiniku ridadest tema poliitiliste vaadete pärast, tuleb kindlasti väga huvitav kohtujuhtum. Seis on põnev, kui siseministergi isiklikult ei vaidle vastu vastasleeris olevale parlamendisaadikule valede mõtete eest kinga andmisele. Järelikult tegutseb struktuurides keegi, kes analüüsib poliitikute vaateid ja otsustab, kas need politseile sobivad või mitte. Kas kusagil struktuurides on kallutatud jõud, peab ütlema nüüd kohus.

Kui Ruuben Kaalepil on õigus riigikogu istungil sõnavõtu ajal vene raamatut ette lugeda, siis miks ei või Tarmo Kruusimäe istungi ajal kodus kaamera ees voodis lebaskledes suitsu pahvida? Kruusimäe väide, et oleks ta teadnud, et tema kord on küsimust esitada, siis oleks tal triiksärk seljas ja taust teistsugune, tekitas küsimuse, mis tal voodis seljas oli või oli selga panemata jäänud, sest näiteks Leedu lgbt-vastase seimisaadiku kaamerapilti on jäänud paljas meessoost isik. Kruusimäe puhul on veel suurem küsimus, kas tegu polnud hoopis reklaamiga riigikogus, kuna too Isamaa saadik tegeleb aktiivselt just suitsetamistemaatikaga.