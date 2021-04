Politsei peadirektor: kapo hoiatas, et põhiseaduslik kord võib olla ohus

Ta lisas, et kaitsepolitsei ohuhinnangust tulenevalt planeeris politsei ka enda tegevusi, aga lähemalt ei saa kommenteerida. "Kujutage ette, et ma räägin teile kõik siin ära ja vastane, kes tahab meile halba, seda kõike kuuleb. Ma ei saa seda praegu kommenteerida," sõnas Vaher.

Vaher ütles ka Vilja Kiisleri küsimustele vastates, et politsei jõudemonstratsiooni pole toimunud, vaid korrakaitsjad käitusid selliselt, nagu neid on välja õpetatud. Vaher kinnitas, et kõik meeleavaldused on lubatud ja inimeste sõna on jätkuvalt vaba, aga kriisiolukorras on valitsus kehtestatud piiranguid, mida tuleb täita.