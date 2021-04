Miia Malm | Minust sõltub kõik ehk Keegi pole oma murega üksi 

Meil siin Eestimaal räägitakse, et ellu astunud või sinna teel olevad noored on meeleoluhäiretega, pehmed, hellad ja saamatud, kes reageerivad valuliselt seisukohtadele, mis ei ühti täiskasvanute omadega. Õige on selles käsitluses vaid see, et oma seisukoht on selle põlvkonna esindajatel küll ja selle seisukoha kaitsmist me ei pelga. Ka siis, kui see ei ole korrektne või päevapoliitiliselt populaarne. Oma seisukohtade eest ollakse valmis häälekalt võitlema, neid väljendama ja nende kaitseks vajadusel välja astuma.

Oleme indiviididena olnud kindlad, et ka üksinda oma väärtushinnangute eest võideldes on võimalik luua muutust. Teemad, mille üle siin Eestis oma südant valutan, on tihedalt seotud päevapoliitikaga, eeskujudega, mida täiskasvanud oma sõnade ja tegudega annavad ning seisukohtadega, mida levitada püüavad. Usun ka mina, et piisab ühe inimese pingutusest ja panusest, et välja astuda ja muutusi luua.

Kelle asi on uppuja päästmine?

Eestis on maad võtmas hoiak, et keegi, kes on abivajavas olukorras, nõrgemal positsioonil ning kelle enda pingutusest ning iseseisvast toimetulekust ei piisa, ei ole väärt vaeva, et kõrvalseisjad teda päästma asuksid. Uppujaid on meie tänases Eestis palju, päästjaid samuti – lastekaitse, sotsiaalkaitse, päästeteenistus, politsei, kohus, arstiabi, õpetajad; niimoodi on juba kord demokraatlikule ja endast lugupidavale riigile kohane.

Kuidas siis ikkagi nii lubamatult tihti loeme ja palju kuuleme juhtumitest ja olukordadest, kus keegi meie enda väikese rahva seast on jäänud vajaliku abita? Miks jäävad inimesed toiduabita? Miks on nii palju leibkondi materiaalses puuduses? Kuidas jääb märkamata lähisuhtevägivald? Miks on uppujaid nii palju, kui ometi on olemas päästjad ja valmisolek päästetöödeks. Uppuja päästmise jätmine uppuja enda mureks ja ülesandeks on aga minu arvates sedavõrd julm, et võiksime lõpetada mõttekäigud, mis annavad sõnumi, et oma mure korral ei ole loota kellelegi peale iseenda. Ka ühest inimesest, kes seesugust seisukohta võtab julgelt väljendada ja välja öelda, on küllalt, et seesugune lähenemine võiks väärtushinnanguna maad võtta.

Eestlastesse on juurdunud teadmine, et kui miski on liiga hea ja ilus, siis enamasti see pole tõsi. Seda ei tasu uskuda ega sellele aega pühendada ja üldse on targem leppida ainult tavalise ja keskpärase ja kõlbab-kah-tüüpi olukorraga. Ja kui peame loobuma või jääme ilma millestki, mis tundus meelepärase ja meeldivana, on esmane valdav emotsioon, et kõik oligi liiga hea, et olla tõsi. Ja sellega ongi ebaõnn vabandatud ning kõigile on üheselt arusaadav, et miski, mis oli liiga ilus, ei saagi õnneks minna. Liiga ilusat tuleb umbusaldada ja selles kahelda ning mitte usaldada. See ei saa olla tõsi. Mis oleks, kui prooviks uskuda, et kõik, mis on ilus ja hea, ongi tõeline ja et meil on sellele kestev õigus.

Miks on meil siin Eestis keeruline uskuda raske töö ja paljude inimeste panuse kaudu saavutatud Eesti riigi head mainet? Miks on hea toon halvustada liikmelisust suurtes rahvusvahelistes organisatsioonides ja kaubanduslepetes? Miks kulub suur hulk ressurssi, et naeruvääristada väikese riigi tiigrihüpet kui ka kogu edulugu üldiselt? Hoiame oma Eestimaad ja tema edulugu paremini. Piisab, kui seesugust üleskutset esitab kasvõi üks meie seast – mõttekaaslaste toel ja jõul saab ka sellisest käsitlusest normaalsus ja igapäev.