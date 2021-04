Georg Malvius | Lootusest koroonapandeemia ajal 

Esikümnes olid „Schindleri nimekiri“, „Pulp Fiction“, „Forrest Gump“ ja „Sõrmuse vennaskond“, kuid „Shawshanki lunastus“ oli ehk võitjaks loodud: tegu on lihtsalt jutustatud ning sügavalt liigutava draamaga, mille tegevus hargneb range režiimiga Shawshanki vanglas. Kuid loo tuumaks on võimetus inimvaimu ja lootust puuri panna. Ning praegusel hetkel on meil lootust väga vaja.

Frank Darabont instseneeris ja lavastas filmi Stephen Kingi 1982. aasta lühiromaani „Rita Hayworth ja Shawshanki lunastus“ põhjal. Tegevuse keskmes on pankur Andy Dufresne (Tim Robbins), kellele määratakse oma naise ja tolle armukese mõrva eest eluaegne karistus Shawshanki osariiklikus vanglas, ehkki ta kinnitab, et on süütu. Järgneva kahe aastakümne jooksul sõbruneb ta kaasvangi, salakaubasmugeldaja Ellis „Red“ Reddingiga (Morgan Freeman).

Kõigis vangides - ning ka publikus - tekitab vaikset imetlust see, kuidas Andy lepib kõige hea ja halvaga, nagu kuuluks see vaid talle nähtavasse suuremasse mustrisse. See pole tavapärane vangladraama. Sõna „lunastus“ pole pealkirjas mitte juhuslikult. Ehkki film põhineb Stephen Kingi romaanil (neist paljude põhjal on valminud filmid ja lühisarjad), on see üks vähestest Kingi romaanidest, mis ei kuulu õudusžanrisse. Siinne õudus pole üleloomulik, vaid tuleneb arusaamast, et inimese kümme, kakskümmend, kolmkümmend eluaastat on lahti rullunud ühes ja samas muutumatus igapäevases vanglaelurütmis.

Ent „Shawshanki lunastus“ pole masendav lugu. Siin on palju elu ja huumorit ning Andy ja Redi vahel tekkivas sõpruses on soojust. Leidub ka põnevust ja pinget, ehkki mitte siis, kui arvata võiks. Kuid enamjaolt on see film allegooria kõige kiuste eneseväärikuse juurde jäämisest.

Mõnikord võib elu paljude inimeste jaoks vanglat meenutada ning enamjaolt aitab sel puhul sõbra olemasolu. Praegusel koroonapandeemia ajal on isegi filmid ja telesarjad saanud meie sõpradeks ning oluliseks toimetulekumeetodiks. Seriaalide „Kroon“, „Troonide mäng“, „Lipugambiit“, „Tšornobõl“ ja „See on patt“ tegelased on saanud meie elu osaks, kelle käekäiku jälgitakse iga nädal! Mind on need elud ja lood kahtlemata liigutanud ning aidanud unustada mõningaid möödunud aasta õudusi. Kuid kõige õnnelikumaks tegi mind nende lugude sõnum: ka kõige raskemates olukordades leidub lootust. Ja lootust, et homne päev tuleb parem.

Andy ja Redi vanglasõprus liigutas mind sügavalt, sest teineteise olemasolu andis neile lootust. Sõnaraamatus kõlab lootuse definitsioon: „Tunne, et soov võib täide minna või et sündmused laabuvad kõige paremal kujul.“ Praegusel ajal küünitavad inimesed millegi järele, mis neile lootust annaks. Lootust, et asjad paranevad - ning ellujäämiseks on meil seda veendumust vaja.

Võrratus muusikalis „Hamilton“ on laul „Take a Break“ - „Võta aeg maha“: