KAHEKSA OHVRIT: Indianapolises toimus massitulistamine 

Politsei teatas, et intsidendis sai surma kaheksa inimest. Paljud said veel vigastada.

FedExi teatas avalduses, et on tulistamisest teadlik ja teeb ametivõimudega koostööd. „Ohutus on meie peamine prioriteet. Meie mõtted on kõigi nendega, keda juhtunu puudutab,“ teatas FedExi esindaja.