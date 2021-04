Õigusteadlane: politseikoerte kasutamine meeleavaldusel oli ülereageerine 

Politseiriigi tekkimise ohtu praegu veel ei paista, ütleb Jaan Ginter, et lugeja võiks mõtelda, kas ta peab näiteks Hollandit või Ühendatud Kuningriiki politseiriigiks. „Mina neid politseiriigiks ei pea, aga mõlemis neist on viimase kuu jooksul läinud politsei ja demonstrantide vastuolud nii teravaks, et politsei on koerad kasutusele võtnud. Väidetavalt olid meilgi pühapäeval politseikoerad väljas, aga meil olid demonstratsioonid nii rahulikud, et koeri keegi kellelegi kallale laskma ei hakanud,“ sõnas Ginter. Kas neid politseikoeri ja soomusvestides kiirreageerijaid meil üldse välja tuua vaja oli, sõltub Ginteri sõnul ohuhinnangust. „Kapo on vähemalt avalikkuse ees väitnud, et mingit eriti kõrgendatud ohtu riigiasutustele või avalikule korrale ei olnud. Seega tundub, et need erivahendid ja ka Lossi platsi metallaedadega pärgamine võis olla mõningane ülereageerimine.“ Samuti ei ole TV-pildi vaatajal lihtne aru saada, miks ometi oli politseil vaja kitarrimängijat kinni pidada või tšellol hümni mängijat politseiahelikuga ümbritseda, sõnab Ginter. „Kuid need problemaatilised aspektid ei viita veel politseiriigi peatsele sündimisele. Riik toimib ikka veel peamiselt sellel, et absoluutne enamus riigi elanikest peab õigusnorme ja sealhulgas ka juba pikka aega kõigile tüütuks muutunud koroonapiiranguid siiski mõistlikuks, lõppkokkuvõttes kõigile kasulikuks kokkuleppeks.“