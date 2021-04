Õigusteadlane: politseikoerte kasutamine meeleavaldusel oli ülereageerimine

Politseiriigi tekkimise ohtu praegu veel ei paista, ütleb Jaan Ginter, et lugeja võiks mõtelda, kas ta peab näiteks Hollandit või Ühendatud Kuningriiki politseiriigiks. „Mina neid politseiriigiks ei pea, aga mõlemis neist on viimase kuu jooksul läinud politsei ja demonstrantide vastuolud nii teravaks, et politsei on koerad kasutusele võtnud. Väidetavalt olid meilgi pühapäeval politseikoerad väljas, aga meil olid demonstratsioonid nii rahulikud, et koeri keegi kellelegi kallale laskma ei hakanud,“ sõnas Ginter.