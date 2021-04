EKREst välja visatud Indrek Särg tahab kohtu kaudu hea nime taastamist 

Hiljuti pidas Harju maakohus virtuaalistungi, kus arutati Särje ja Eva Loskiti ühist hagiavaldust EKRE vastu, millega Särg vaidlustas enda erakonnast väljaarvamise otsuse ning millega mõlemad vaidlustasid EKRE juhatuse 28.05.2019 otsuse ja EKRE 09.06.2019 kongressi otsused. „Istungil oli plaanitud üle kuulata mitu tunnistajat, kuid Särje ja Loskiti nõuete ebaselguse tõttu andis kohus neile võimaluse oma nõudeid täpsustada ning tunnistajate ülekuulamiseni ei jõutudki,“ selgitas EKRE esindaja, vandeadvokaat Raul Ainla. „Istungil selgitas Särg, mis on tema eesmärk erakonnast väljaarvamise vaidlustamisel ning jõudis järeldusele, et selleks on oma hea nime taastamine. Samas tuleb märkida, et hea nime taastamiseks on ette nähtud teistsugune õiguskaitsevahend, mitte väljaarvamise otsuse vaidlustamine.“