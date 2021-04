Soome piirivalve saadab ehitajaid sadamast tagasi 

Ehitajate riikipääsemist ei muuda hetkel lihtsamaks ka negatiivne koroonatest ega tõend koroona läbipõdemisest või vaktsineerimisest. Nende olemasolu ei taga välismaalasele riiki sisenemise luba ning mis puudutab töö asjus reisimist, siis praegu on Soomes teretulnud vaid ühiskonna hädavajalikuks toimimiseks vajalike ametite esindajad. Soome merepiirivalve abijuht Mikko Simola rõhutab, et enda Soomes viibimise hädavajalikkust inimene ise määratleda ei saa ning et ehitustööd paraku hädavajalike teenuste sekka ei kuulu. Soome kodakondsuse või elamisloaga inimesed muretsema ei pea, neil on alati õigus riiki naasta. Eelmisel nädalal saadeti sadamatest tagasi 58 välismaalast.