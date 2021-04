Juhtkiri | Isamaa ja sotsid valisid paigalseisu 

Eriti teravalt on see küsimus tõstatunud muidugi erakonnas Isamaa, kus esimehele Helir-Valdor Seederile on avalikult väljakutset esitamas Parempoolsed, kelle nägemuse erinevus erakonna peajoonest ilmnes eriti selgelt eelmise valitsuse ajal. Kuigi juhatuse püsimise – millele oodatakse veel erakonna liikmete heakskiitu – ametliku põhjendusena on toodud kehtivad koroonapiirangud, mis ei võimalda parteilastel füüsiliselt suurkoguks koguneda, võib otsuse tagant aimata teisigi põhjendusi.