„SUHTEMINUTID“ | Suhted sassis? Kuidas ära tunda, et nüüd on aeg laiali minna? 

Kui paaril on ühised lapsed, jäävad nad kogu eluks seotuks. “Tegelikult on väga hea tagantjärele mõelda, kuidas me koos tegutsesime - tegime logistikat koos, kes käib poes, kes teeb söögi, kellel mingi asi mis kell on. Tegime ka kokkuleppe, et ütleme teineteisele ainult häid asju ja märkame, mis on hästi. Siis saime aru, et see minevikupagas on liiga suur ja me ei saa seda kuidagi koos lahendatud. Mingi asi juhtub ja sul tuleb jälle minevikuasi meelde. Tuligi lõplik otsus, et me ei toimi enam koos ja läheme oma eludega eraldi edasi. See tõestas ja samas tõi meile ka rahumeelse sõnumi, et on aeg lahku minna,” räägib ta oma kogemusest.

Oma kogemusest lisab ta, et kui kodus on tülid, hakkavad lapsed mõtlema, et see on nende pärast. “Paljudes kodudes juhtub, et ema ja isa on vait. Lapsed tunnetavad energia pealt, et asjad ei ole tegelikult korras, eriti väiksemad. See on jama, nii ei peaks olema,” ütleb ta.

Kõige alus on suhtlemine

Paljud naised küll mõtlevad lahkumineku peale, aga ei suuda mehest lahti lasta. Kai soovitab vaadata enda sisse ja mõelda, mis on see, mida sa päriselt tahad. “Mis siis, kui sa ei oleks selles suhtes, mis sa siis tahaks ja teeks? Kui tunned, et sul on selle inimesega koos huvitav, siis märka seda. Ütle talle, et sul on temaga huvitav,” soovitab ta.

Üks naine on jaganud ka oma nippi, et kirjutada mehele, kui sa rääkida ei saa. Ta kirjutas mehele, mida ta päriselt mõtleb ja mees kirjutas vastu.

Sama aus tasub olla ka lastega – kui praegu pole kõik hästi, tasub seda neile ka välja näidata, et see pole nende süü. Kõige alus on ikka suhtlemine - rääkida, rääkida ja rääkida.