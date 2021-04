Maailm KRAKOWI KOLETIS: mis müstiline olend end Poolas sirelipõõsasse peitis? Greete Kõrvits , täna 18:50 Jaga: M

Ega see ei hammusta? Foto: TIINA KÕRTSINI

Krakówi linna loomapüüdjad said huvitava hädakutsungi: ühe puu sees elutseb juba teist päeva järjest mingi imelik ja võõras elukas. Helistaja teatas, et linnarahvas kardab „puukoletist“ nii väga, et ei julge aknaidki lahti teha. Tundub tõesti kole lugu, äkki oskab veel lennata ja siis on ta sul toas, hammustab lapsi ja teeb igale poole oma häda. Ühesõnaga, tulge ruttu ja viige see loom siit minema, palus hädasolija.