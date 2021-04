TALIBAN: meie võitsime, ameeriklased kaotasid! 

„Aeg on USA kõige pikaaegsem sõda lõpetada,“ teatas president Biden, kes pole kunagi fännanud ameeriklaste suurt kohalolekut Afganistanis. Hetkel on jänkide sõdureid seal kusagil 3500 kandis, surma on aastate jooksul saanud 2488 ameeriklast. Selle kohta, et aeg on poisid koju tagasi tuua, mingit märkimisväärset protestihäält ei kõla.