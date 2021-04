Seisukoht | Lamemaalaste tähetund 

Kuigi kahtlused, kas politseile ei antaks uue seadusega liiga palju võimu, on igati põhjendatud, siis kogu see protestijate korraldatud tsirkus Toompeal pole tore.

Samal ajal kui kogu ühiskond hambad ristis ikka veel pingutab (needsamad jutud kontaktide vähendamisest jms), et koroonaviirusest võitu saada, eirab arusaamatuid grupikallistusi tegev üks teine nn protestijate seltskond lihtsalt kõiki reegleid ja soovitusi. Kui teha kas või korraks sotsiaalmeedia lahti, siis näeb, et need pole üksikud ullikesed, vaid selline äraspidine mõtteviis on läinud massidesse. Käes on koroonaeitajate, vaktsiinivastaste, lamemaalaste ja isehakanud viroloogide aeg.