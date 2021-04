Kavandatav Rail Balticu Ülemiste terminal – Tallinna võimalik tulevane uus maamärk 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõuniku Taavi Audo sõnul võib optimistliku plaani järgi sel aastal esimesed ehitushanked välja kuulutada. „Võimalik, et juba aasta lõpus, hiljemalt järgmise aasta esimeses pooles alustatakse terminali ehitustöödega, et 2025. aastaks võiks valmida tänapäevane ja nutikas keskus,“ märgib Audo.

„Meie jaoks pole tegu pelgalt rongijaama ega ka ainult transpordisõlmega – see, mida loome, on terviklik linnaruum. Oleme terminali alla planeerinud linnaväljaku, mis eri suunad ja inimeste liikumistrajektoorid ühendab,“ märgib Kadi Metsmaa projekteerimisettevõttest Esplan.

Terminalis viibivatel inimestel peavad Metsmaa sõnul tekkima visuaalsed pidepunktid ümbritsevaga, seega on kogu hoone kontseptsioon läbipaistev, valgusküllane ja õhuline. „Ühistranspordi terminale on maailmas paigutatud sageli ka maa alla, aga inimesed ei tunne seal end hästi ja turvaliselt, pigem veidi eksinuna. Meie lahenduses on terminali põhiosa tõstetud raudtee kohale, kus see mõjub sillana,“ tutvustab arhitektuurse lahenduse üks loojaid.