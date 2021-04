KATSE | Proovime Lõuna-Korea kosmeetika parimaid palasid! 

Olen erinevaid silmaalusekreeme kasutanud, kuid mulle tundub, et turgutavad padjakesed toimivad kõige paremini. Viimase aja lemmik on just Black Pearl Peptide Patch. Võtsin selle kunagi proovida, sest minu tähelepanu köitis tõik, et padjakesed on võitnud Iluteemandi auhinna. Kui iluspetsialistid on seda kiitnud, siis peaks see järelikult üsna hea olema.

Kuna padjakesi on soovitatav hoida korraga 20-25 minutit, siis ma päris iga päev ei jõua seda protseduuri teha. Seda enam, et mugavam on samal ajal pikali olla (aga pole võimatu ka näiteks köögis askeldada). Uskumatu, et tulemus on näha juba pärast esimest kasutuskorda! Minu parim kaaslane nendel päevadel, kui silmaalused on keskmisest rohkem paistes.

Kreem hoolitseb naha eest viiel erineval moel: vähendab kortse, tõstab naha elastsust ja tihedust, muudab naha heledamaks ning ahendab poore. See kõrgkontsentreeritud vananemisvastase toime ja külluslike toitainetega silmaümbruskreem võitleb kortsude ja tumedate silmaalustega.

Just seda kirjutatakse tooteinfos. Uhked lubadused, mõtlesin ma. Milline rõõm oli aga tõdeda, et paari nädala möödudes võisin ma kõikidele lubadustele alla kirjutada!

Selle kreemi plussiks on ka see, et ta ei jäta silmade alla kreemjat kihti, mis võiks hiljem pudenema hakata. Kreem sulab hoopis ühtlaselt silme alla.

Siidine ja pehme tekstuur, mis ei ärrita nahka.