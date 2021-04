EI NÄE ÕIGEID ANDMEID! Kohtu apsakas viis Tartu lapsed ohtlike vanemate kätte tagasi 

„Tavapärastel juhtudel on alaealiste puhul eestkostjaks lapsevanemad. Kahjuks on peresid, kus eri põhjustel on lapsed parema heaolu ning nende turvalisuse tagamiseks kohtu poolt vanematest eraldatud. Registrikanne peab selle kohta jõudma võimalikult kiiresti andmebaasi, et politseil oleks oma igapäevatöös perest eraldatud lapsega kokku puutumisel võimalik teavitada seaduslikku eestkostjat, kelleks enamasti on kohus määranud kohaliku omavalitsuse,“ ütleb Lõuna prefektuuri teabebüroo komissar Lauri Tamm. Politsei teeb põhjendatud kahtluste kontrollimiseks päringuid eri registritesse. Üheks neist ongi rahvastikuregister, kus lisaks elukohakandele on võimalik teada saada isiku eestkostja andmed.