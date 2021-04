Mart Soidro | Võitja ei selgu maadlusmatil 

Alustame sedakorda kujundite keeles. Meie elule võib anda mitmeid definitsioone (elusorganismi eksisteerimine jms), aga tegelikult võib antud aega nimetada ka üheks suureks maadluseks. Õigemini maadlemiseks kõikvõimalike probleemidega. Nojaa, spordilembelised napsumehed vaidlevad mulle kohe vastu, et elu on hoopis üks suur tõstmine, aga see selleks.

Hetkel maadleme koroonaga ja selle kõrval kahvatub kodukamaral raskekaalu maadleja Heiki positiivne dopinguproov. Ma usun, et saame pandeemiast lõpuks jagu. Teeme viirusel n-ö selja prügiseks ning elame ja maadleme rõõmsasti edasi. Samas, kui natukene ette mõelda, on spordiajaloo seisukohalt äärmiselt oluline, kuidas lõppeb Heiki Nabi ja vandeadvokaat Paul Kerese võitlus dopinguküttidega hoopis teistsugusel maadlusmatil.

Minu jaoks ei ole küsimus enam selles, kas kahekordne maailmameister ja olümpiahõbe saab võistelda olümpiamängudel, rohkem mõtlen selle peale, milline jälg jääb maha meie viimase 65 aasta kõige vägevamast maadlejast, kes seisis veel selle aasta alguses oma saavutuste poolest Kristjan Palusalu, Johannes Kotkase ja August Englase kõrval. Sobis nende kõrvale nagu valatult.