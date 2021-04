Eesti uudised LÕPUEKSAMID VABATAHTLIKUD! Abiturient: motivatsioon on alles, sest tahan pääseda ülikooli Marvel Riik , täna 12:38 Jaga: M

Katariina Järve. Foto: Eesti Õpilasesinduste Liit

Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse liikme Katariina Järve hinnangul loobuvad lõpueksamite tegemistest eelkõige need, kellel on juba koht kõrgkoolis garanteeritud. „Suurem osa [abituriente] ikkagi peavad tegema riigieksami, et saada Eesti ülikoolidesse,“ rääkis Järve, kel seisab ees eesti keele ja matemaatika riigieksam.