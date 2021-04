VIDEO | Kallas: võtame väga suure riski, kui piirangutest praegu loobume

Ta lisas, et numbreid jälgitakse igapäevaselt ning järgmisel nädalal otsustatakse, millal saab midagi avada ja piiranguid leevendada. "Me ei taha piiranguid päevagi kauem kui vaja, aga meditsiinisüsteemi ülekoormust tuleb vältida," ütles peaminister lisades, et arstid ja õed on väsinud.

Vaktsineerimisest rääkides ütles peaminister, et vaktsiinitarned on murekohaks, ent positiivsest küljest saab Eesti 150 000 lisadoosi Pfizeri vaktsiini (Kiik hiljem täpsustas, et veel pole selge nende saabumisgraafik - toim.); samas negatiivse poole pealt ei hakata koheselt kasutama Johnson & Johnsoni vaktsiini.

Peaminister ütles, et tänaseks on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud kätte 270 000 inimest ning jõudsalt liigutakse edasi 80+ sihtrühmaga, kus on vaktsineeritud 52% inimestest. Kallas tegi üleskutse noorematele inimestele, et nende eakad sugulased ja tuttavad jõuaksid vaktsineerima.

Jaak Aab lisas omalt poolt, et eelseisval teisipäeval toimub suurem arutelu piirangute leevendamisest ning kindlasti peab piiranguid leevendam järk-järguliselt.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et tegid muudatusi terviseinfosüsteemi põhimäärusesse, et oleks võimalik tõendada Covid-19 vastast immuniseerimist. Ta lisas, et vaktsiinipass on väga oluline võimalikult edukalt normaalse elu juurde naasemiseks. Õiguslikult peaks kõik paika saama jaanipäevaks.