IGA UUS KLIIMARAPORT MAALIB KOLEDAMA PILDI: kui kaua jätkab Eesti ökoloogilise katastroofi kursil? 

Teeme mõisted selgeks. Kliimaneutraalsus tähendab seda, et atmosfääri paisatakse ainult nii palju CO₂ kui suudetakse siduda. CO₂ kogus on oluline, sest sellest sõltub temperatuur. Kasvuhoonegaaside mõjul on maailma temperatuur juba tõusnud 1,1 kraadi võrra ja tõuseb veel. Iga uus raport maalib üha mustema pildi.