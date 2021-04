Sildarude varavaidlus: kohus peab Henryle erieestkostja määrama 

Jaanuaris otsustas Harju maakohus, et Sildarude perekond ei tegutsenud seltsinguna, misõttu ei ole ka võimalik kohtus perekonna raha jagada. Tõnis Sildaru kaebas otsuse edasi ringkonnakohtusse. Läinud aastal esitas Tõnis Sildaru koos oma poja Henry Sildaruga oma tütre Kelly Sildaru ja eksnaise Lilian Talvingu vastu hagi, mille puänt oli soov jagada seltsinguvara. Kohus teatas, et poolte vahel pole kunagi olnud seltsingulepingut ning hagejate nõuded kostjate vastu seltsinguvara jagamiseks on täies ulatuses põhjendamatud. Seetõttu jättis kohus hagiavalduse rahuldamata. Tõnis Sildaru advokaat Kalle-Kaspar Sepper rääkis mullu sügisel kohtuistungil, et Sildarude perekonnas sõlmiti seltsing perioodil 2007–2008. Väidetavalt lepiti toona ühiselt kokku, et perekonna eesmärk on viia Kelly ja Henry suusaspordi tippu. Sepperi sõnul oli leping toona suuline, kuid ikkagi juriidiliselt siduv. Kelly Sildaru ja tema ema Lilian Talvingu advokaat Ott Saame on selle väite ümber lükanud. Esmaspäeval teatas ringkonnakohtu kohtunik, et alaealisel Henry Sildarul peaks olema erieestkostja, kes annaks kõnealuses vaidluses omapoolse hinnangu ning kaitseks tema huve. Kohus lubas teha määruse, mille järgi määratakse Henry erieestkostja. Seni on menetlus peatatud. Saame ütles, et ringkonnakohus hakkab nüüd otsustama menetluslikku küsimust, kuidas ja kas alaealine selles menetluses üldse esindatud praegu on. Rohkemat kohtuasja kohta ei saa kommenteerida, sest Saame sõnul „kliendid ei soovi kohtuasja sisu kohta kommentaare avaldada.“