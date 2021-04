Jaak Madisoni peale kaebas MTÜ Süvariik 

Jaak Madison kirjutab sotsiaalmeedias, et ta vabastati seetõttu, kuna väljendas enda poliitilisi ja maailmavaatelisi seisukohti. „Politsei- ja piirivalveamet (PPA) asus seisukohale, et poliitiliste ja maailmavaateliste seisukohtade avaldamine läheb vastuollu ametnike eetikakoodeksiga,“ kirjutab poliitik, lisades, et arutles veebisaates, kuidas peaksid Eesti kodanikud käituma juhul, kui valitsus hakkab läbi suruma põhiseadusega vastuolus olevaid seadusi. Mõni aeg tagasi soovis MTÜ Süvariik esindaja kuulda politsei seisukohta, kas abipolitseinikul on kohane avalikult relvastuma kutsuda. „Abipolitseinik peab oma tegevuses järgima kehtivaid õigusakte, sealhulgas abipolitseiniku seadust ja ametnike eetikakoodeksis sätestatud põhimõtteid, samuti politsei väärtusi. Politsei taunib kehtivate õigusaktide rikkumisele üleskutsumist. Suhtleme kindlasti abipolitseinikuga, et kuulata ära tema selgitused ning hinnata seejärel tema käitumise vastavust abipolitseinikule kehtestatud nõuetele,“ teatas Roger Kumm selle peale. Madisoni sõnul heitis PPA talle ette, et ta kutsub üles eirama hüpoteetilises olukorras seadust ning üldsus võib seetõttu arvata, et eurosaadik väljendab abipolitseinikuna politseiameti ametlikku seisukohta. „Lisaks leidis PPA, et kuna ma kuulun erakonda ja mul on poliitilisi eelistusi, ei tohi ma võimul oleva valitsuse eesmärkidele vastu töötada,“ kirjutas Madison. Eurosaadiku meelest ei huvitanud tema selgitused politseid ning PPA leidis, et ta on käitunud abipolitseinikule sobimatult. Madisoni meelest on otsus seda hämmastavam, et eelmise nelja aasta jooksul pole tema poliitilised seisukohad abipolitseinikutööd kordagi takistanud. Madison ei nõustu sellega, et ta arvati abipolitseinike ridadest välja ning soovib, et kohus annaks sellele õigusliku hinnangu.