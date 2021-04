Tervisekaitseametiga kohut käiv DEPO pood vaidlustab õiguskaitseta jäämise ringkonnakohtus 

Pärast seda, kui kaubandusele kehtivaid piiranguid karmistati, jäid Läti päritolu ehituskaupluse DEPO uksed lahti, kuna seal on ka toiduosakond. Terviseameti peadirektori Üllar Lanno sõnul läheb seesugune tegevus valitsuse kehtestatud meetmetega vastuollu. DEPO hinnangul on terviseamet võtnud otsuse vastu, süvenemata poe selgitustesse. Depo pood esitas terviseameti otsuse peale Tallinna halduskohtule kaebuse, paludes terviseameti ettekirjutus tühistada, samuti paluti esialgset õiguskaitset. Depo poe esindaja, vandeadvokaat Elvira Tulviku sõnul jättis halduskohtus esialgse õiguskaitsetaotluse rahuldamata, mis vaidlustatakse lähipäevadel. Kaebuse täiendamiseks ja menetlusse võtmise otsustamiseks on halduskohtul aega veel kaks nädalat.