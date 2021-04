Eesti uudised TEISMELISTE TINDER – YUBO! Noored omavahel: „Teeme segsi?“, „Persekat?“ Kristiina Tilk , täna 20:45 Jaga: M

LAPSED OMAVAHEL: Yubo on mõeldud neile, keda kohtinguäpp Tinder nende vanuse poolest ei aktsepteeri. Kõige aktiivsemalt saatsid rakenduses võhivõõrale sõbrakutseid ja kirju 13‒15aastased noored. Foto: Leo Lätti

Paljastavad pildid ja alkoholilembus, soov leida endale sõpru või kaaslast ning tahtmatus suhelda homodega – need märksõnad iseloomustavad rakendust Yubo, kuhu on koondunud alaealised, keda täiskasvanute kohtinguäpp Tinder vanuse poolest veel ei soosi. Uurime järele, mis see on ja mida seal täpsemalt tehakse?