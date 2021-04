OMAKOHUS? Purjus vangid peksid pedofiili poolsurnuks 

Deivist (25) ja Jarmot (31) süüdistatakse selles, et nad ülemöödunud aasta novembris ründasid 47-aastast kaasvangi Olegi eesmärgiga ta tappa. Kannatanu jäi ellu, kuid sai raske tervisekahjustuse. Kui pedofiilias süüdi mõistetud Oleg peaks pärast kaheksa aasta pikkust vangistust juba mais vabadusse pääsema, siis teda rünnanud meeste trellidetagune elu on küsimärgi all.