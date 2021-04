Maailm USKUMATU: mees rööviti ja tapeti selleks, et tema keha kremeerida! Greete Kõrvits , täna 19:15 Jaga: M

STIILNE ÄRASAATMINE: Vanasti olid Hiina matused uhked suursündmused. Foto: Vida Press

36aastase ohvri pere jagas oma lugu alles hiljuti, mistõttu kuulis maailm tema traagilisest saatusest mitu aastat hiljem. Miks kaotas noor Hiina mees 2017. aastal oma elu? Sest üks täiesti võõras leinav perekond maksis tema surnukeha eest. Et see siis krematooriumisse saata. Absurdsesse loosse on omakorda segatud ka suurriigi poliitika ja suur kogus alkoholi.