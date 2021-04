PETISED ON ELAVNENUD: kelmid üritasid ohvrit leida panga investeerimisseminaril 

Massiivne petuskeemide laine vallandus mullu suvel ja seniajani laekub politseile infot kelmide tegevusest pea iga päev. Pangad annavad endast parima, et klientide huve kaitsta, kuid üha uued skeemid tekitavad neile palju peavalu. Läinud nädalal üritasid näiteks kurjategijad meelitada inimesi Swedbanki investeerimisalase seminari otseülekande ajal minema petturite poolt loodud libaüritusele. Swedbanki riskijuhtimise juht Raul Vahtra ütleb, et sellel korral nad said kiiresti jaole ja hoiatasid osalejaid. Kuuldavasti pole kõnealune rünnak Eestis esimene ning probleem on suurem.