Toomas Alatalu | Kas keegi on Ukraina kõrval ka Kesk-Aafrikast midagi kuulnud? 

Samas teeb nii tech-hiidudele kui valitsustele muret autoritaarsete Venemaa ja Hiina sõjaline laiutamine. Kui viimane piirdub musklite näitamisega, siis Venemaa arvel on hiljutised interventsioonid Gruusias ja Ukrainas. Hetkel ollakse taas mures Vene vägede alanud manöövrite üle Ida-Ukraina naabruses, täpsemalt öeldes tolle Ida-Ukraina vastas, kus Vene erivägede toel loodi Donetski ja Luhanski nn. rahvavabariigid. Kuna separatistide ja Ukraina vägede vaheline rinde- või ka vaherahujoon on tuline, siis võib kõike oodata.

Kõik ju mäletavad, et Venemaa eelmised suured ja rahvusvahelised sõjaväemanöövrid pea samas kandis ehk Kavkaz 2020 21.-26. septembril 2020 lõppesid ju sellega, et järgmisel päeval algas Armeenia ja Aserbaidžaani sõda. Nagu teada, lõppes see 44-päevane sõda 9/10. novembril sääraselt, et sõdivaid pooli saabus lahutama 2000-meheline Vene rahuvalvajate üksus, kes sai selleks 5-aastase mandaadi. Seda ka USA ja Prantsusmaa nõusolekul, kes koos Venemaaga moodustavad nn. Minski grupi, mis 27. aastat tegeleb armeenlaste-aserite tüli lahendamisega. Mullu aga oli seis säärane, et USAs toimusid parasjagu presidendivalimised, Pariisist peale kõlavate sõnade pole kunagi palju rohkem loota ja oli ka pandeemia aeg. Ehk siis – Moskva võttis kätte ja tegi asja ka teiste eest ära. Millal Washington ja Pariis selle teema juurde uuesti pöörduvad, teab vaid aeg.

Kui nüüd Mägi-Karabahhiga juhtunut saab veel rahuldavalt selgitada, siis teadet, et Venemaa saatis 21. detsembril 300 sõjaväeinstruktorit Kesk-Aafrika Vabariiki turvama sealseid valimisi 27. detsembril, märkasid vaid asjatundjad. Ettevõetu aimatav selgitus oli seotud sündmuste kulgemisega Liibüas, kus Venemaa poolt avalikult toetatud marssal Haftari väed said lüüa, mida detsembri algul ka tunnistati ja märtsis sai Liibüa uued ja kõigi osapoolte poolt tunnustatud juhid.

Seda, et teemantide ja kulla poolest rikas KAV läks n.ö. vastutasuks Venemaa kontrolli alla, läänes reeglina ei kinnitata. Tõsi, esialgu oli seis lahtine, sest presidendi Touadera vastased läksid pealetungile ja jaanuaris oli tulistamist palju, ent sedagi kajastati pigem (võidukas) Moskvas kui mujal. ÜRO Julgeolekunõukogu arutas asja alles 21. jaanuaril, sest KAVis on varemgi sõditud ja kohal ÜRO rahuvalvajad Ruanda ja Venemaa sõjaväelaste näol. Uut saabunud kontingenti on sõjaväeinstruktorite kõrval nimetatud ka wagnerlasteks ehk siis Venemaa palgasõduriteks, ent Smolenski väljak jääb esimese nime juurde.

Torkab silma seegi, et Venemaa välisministeerium mängib lahtiste kaartidega ehk siis kõik on avalik. Seoses tagasivalitud Touadera ametisse astumisega 30. märtsil helistas talle ja soovis edu Venemaa välisminister Lavrov. Seda kajastav ametlik sõnum räägib kahepoolsete suhete arenemisest tõusvas joones ja fikseeritakse veelkord juba detsembris öeldu – relvis meeste saatmine toimus kahepoolsete kokkuleppe alusel (ka Ruanda suurendas oma kontingenti 300 mehe võrra) ja Venemaa lubas „tagada stabiilsuse kohapeal kui Julgeolekunõukogu alaline liige“. Pean tunnistama, et oma pika rahvusvaheliste suhetega tegelemise aja jooksul märkan esimest korda niisugust formuleeringut. Aga kuna kõik peamised pealinnad vaikivad, siis ju nii ongi. Ehk siis viimasel neljal kuul on Venemaa väed vähemalt kahes maakera punktis nihkunud uutele positsioonidele.

Kesk-Aafrikast veel vast seda, et tema naabriteks on Tšaad, kaks Sudaani, Kamerun ja Kongo. 1966-79 olid seal presidentideks kolonel, siis kindral, edasi marssal ja kolme viimasel aastal imperaator Jean-Bedel Bokassa. Prantsuse president Valery Giscard D’Estaign käis seal iga aasta jahil, ent andis ühel hetkel loa „verise idioodi“ (Chales de Gaulle’i hinnang) kõrvaldamiseks.