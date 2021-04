Juhtkiri | NETSiga pole eksimisruumi 

Märgiline on seejuures, et praegust valitsust politseiriigi loomises kahtlustav Mart Helme astus siseministrina ise samme, mis toonuks jõustumise korral kaasa samasuguseid etteheiteid. Mäletate veel soovi keelustada isikustamata kõnekaardid, võimaldada politseile ligipääsu krüpteeritud sõnumirakendustele või luua sisekaitsereserv, et tõsta võimekust mastaapsete kriisidega toimetulekuks, muu hulgas just avaliku korra tagamiseks ja massiliste korratuste ohjeldamiseks? On paratamatu, et politseile lisaõiguste ja -vahendite andmine toob endaga kaasa võimalusi kuritarvitusteks, olenemata sellest, kes on parasjagu lubaja rollis.