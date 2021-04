Eesti uudised Purjuspäi sõitmise eest tingimisi vangistuse saanud Maire Aunaste tööleping Maalehega lõpetati. Peatoimetaja: tema tegu oli väga ränk! Merilyn Närep , täna 17:23 Jaga: M

GALERII

Maire Aunaste Tartu Maakohtus Foto: Aldo Luud

„Ootame, vaatame. Ma ei ole Mairega saanud veel rääkida, et mis seal õigupoolest juhtus,“ sõnas Maalehe peatoimetaja, Maire Aunaste tööandja Hindrek Riikoja eelmisel nädalal, et pole veel päris kindel, kas ajakirjaniku tööleping purjuspäi auto juhtimise eest lõpetatakse. Nüüd on otsus tehtud.