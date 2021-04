Koalitsioon ja EKRE jõudsid palju kära tekitanud seaduse eelnõu osas kokkuleppele 

"Oleme vahetanud valitsusparteidega mõtteid, kuidas saavutada see, et pandeemia lahendamiseks vajalikud seadusemuudatused ei kujuneks tagaukseks, mille kaudu meie vabadusi ja õigusi ära viiakse. Arutelude käigus oleme jõudnud sõnastuseni, mis minu hinnangul võtab NETS-ist maha need ohtlikud paragrahvid, mille vastu ka inimesed tänaval protestisid," kirjutab Helme ühismeedias.

"See kokkulepe näitab, et kõik riigikogu erakonnad on ühel meelel, et mingit politseiriiki Eestist ei saa ja sellist plaani sisaldavat eelnõu pole kunagi olemas olnud," kommenteerib Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev.



"Minu hinnangul on seaduseelnõu olnud vajalik, aga selle teksti saab teha tõepoolest selgemaks, et kõik sellest ühtemoodi aru saaks. Sotsiaalkomisjon viib sinna sisse selge viite, et terviseamet saab kutsuda politsei appi piirangute täitmist kontrollima ainult eri- või hädaolukorra korral. Seni oli see kirjas ainult seaduse seletuskirjas. Appi kutsumise otsuse peab tegema valitsus," selgitab Võrklaev.