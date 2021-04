Tartu kino Ekraan sulges lõplikult uksed 

“Põhjus seisneb selles, et kino on vana ja külastajad pole sinna enam ammu läinud,” selgitab Kongo. “Seega koroonapandeemia käigus võtsime vastu otsuse kino sulgeda.”

Ekraani sisemus on juba suures osas sisustusest tühjaks tehtud ning Diktori lugejad märkasid, et asju viidi kinost välja ka täna. Diktorile teadaolevalt on vähemalt osad Ekraani töötajatest ka koondatud.