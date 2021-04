METSAOAASI ASEMEL TÜHI VÄLI?! RMK plaanib „Paradiisi“ küla puudest lagedaks raiuda. Erkki-Sven Tüür: „See oleks kirjeldamatult traagiline“ 

Näitleja ja lavakunstikooli XXXI lennu juhendaja Jaak Prints saab eelmise aasta kevadest end kui mitte pooleldi, siis vähemalt veerandi jagu hiidlaseks pidada. Ehkki ta juured ei küündi kuidagi Hiiumaale, on miski teda alati siia tõmmanud. Küllap on oma osa selles, et mandrilt tulijale on Hiiumaa üks kauge ja salapärane meretagune maa.

„Hiiumaale sattudes olen alati tundnud, et see on minu jaoks oluline paik,“ ütleb ta. „Eraklike eluviisidega inimene leiab siin nii tänuväärt võimaluse omaette olla. Iseäranis Kõpu poolsaarel.“

Kaleste küla, selle saja aasta vanused männimetsad ja maaliline rand on põlistatud Tõnu Õnnepalu raamatusse „Paradiis“. (Tiina Kõrtsini)

Aastaid käis näitleja saarel lihtsalt sõpradel külas, kuni lõpuks, umbes aasta tagasi, sai Printsi omaks kinnistu Kõpu poolsaarel mereäärses Kaleste külas. Ühelt poolt on metsa sisse peidetud küla selline, kuhu ilmselt nii mõnigi hiidlane pole eales sattunud. Teisalt on küla juba rohkem kui kümme aastat rahvusvaheliseltki tuntud. Seda tänu Tõnu Õnnepalu raamatule „Paradiis“, mis just Kaleste külast jutustab:

„Täna tundsin ma tunnet, mida ma pole ammu tundnud: et tahaks elada väga vanaks. Neljakümne-viiekümneaastased männid, mis Metskond kord Paradiisi põldudele ja alla luidetele tegi, on igavad ja ühesugused, seal pole midagi vaadata. Aga need vanad längus männid, mis kasvasid seal nõlvakul üksinda, kui teisi veel polnud ‒ neid mände juba jääd vaatama. Nad on elanud. Nad on uhked. Ja alandlikud ka.“

Kuid RMK näeb metsa teistsuguse pilguga. Ajaloolist Kaleste küla ja Kõpu otsa küladevahelisi kitsaid teid embav mets on üks niinimetatud kõrgendatud avaliku huviga ehk KAH-aladest, kus RMK tahab juba lähiaastail suuremahulist raiet teha. KAH-ala katab ligi 100 hektarit metsamaad, millest pool on raieküps mets. See, mis plaanitakse puutumata jätta, on juba range kaitse all või ei ole raiumiseks veel piisavalt küps.

RMK pole otsesõnu välja öelnud, kui suurel alal nad tahaksid seal raiuda ja kas plaanitakse lageraiet. Ainsa vihje leiab RMK Kaleste riigimetsa kirjeldusest: „Kaleste KAH-alal on vanade metsade osakaal kõrge (57,4 protsenti) ja see annab võimaluse uue metsapõlve loomisele“.

VÄRSKE RAIE: 1,8hektarilisel maalapil tehti puhas vuuk alles mõni nädal tagasi. (Tiina Kõrtsini)

Ent juba praegugi on riigimetsa majandajate kohalolu Kalestes tuntav – väike küla on mitmest küljest raielankidega ääristatud. Mõni neist on 10–15 aasta tagune – kusjuures metsa pealekasv on enamikus neis peaaegu et olematu, pigem katab kuiva maad pruunikas kanarbikumets –, uuemad jäävad veel selle aastanumbri sisse.

Kõige värskem lageraielank haigutab otse maantee ja naaberkülla viiva tee vahel. Mustkunstitrikk tehti paar nädalat enne seda, kui RMK pidi kohalikele KAH-aladel raiumisest teatama. Sellest „enneaegsest“ raiest ligi 1,8 hektaril ei pidanud kellelegi teada andma. „Trööstitu,“ tõdeb Prints selle juures peatudes.

„Trööstitu,“ on Jaak Printsi ainus kommentaar raielangi kohta, mis tekkis Kaleste külje alla alles mõni nädal tagasi. Selle raie kohta rahvalt arvamust ei küsitud. (Tiina Kõrtsini)

Lageraie kisuks küla alasti

Juba 17. sajandi kirikuraamatutes mainimist leidnud Kaleste küla võlus eraldatust armastavat Printsi oma õdususega. Külas on vaid mõned üksikud talud. Ainult rannas, kus on hiljuti korda tehtud RMK puhkeala, käib suviti vilgas elu.

Vana talukoht, mille kallal näitleja nüüd kõpitseb, pärineb 19. sajandi lõpust. Rehielamu oli eelmine omanik lasknud krundilt paraku küll minema viia, ent teisi taluhooned loodab Prints jõudumööda taastada. Uue korendusaia on ta külatee äärde juba rajanud.

Ühelt poolt piirneb talukoht külast läbi viiva metsateega, teiselt poolt ääristab äsja valminud aeda paks mets. Sealsete mändide all on hea mustikaid korjata, pealegi varjab mets mõnesaja meetri kaugusele jääval maanteel toimuva hästi ära ja kaitseb küla põhjatuulte eest. Vähemalt praegu. Kui läheb nii, nagu tahaks RMK, võib juba peagi ligi saja aasta vanuse metsa asemel leida eest mõned kännud ja hunniku kuivanud pinnast. Plaanitav raie jätaks mitte ainult Printsi talukoha, vaid kogu küla alasti.

Kaleste rahvas mäletab hästi sedagi, mis juhtus kõrvalkülas Kalanas, kus kooskõlastati raied kümneks aastaks. Järsku hakkas RMK-l aga kiire ja kümne aasta peale mõeldud raied tehti ära vähem kui aastaga. Kalestes kardetakse sama – mets on ju raieküps ja äriliselt pole mõtet oodata. Raha ju kulub.

Värske raielank Kalestes. (Tiina Kõrtsini)

„Eks see ehmatus oli,“ meenutab Prints momenti, mil kuulis plaanitavatest raietest otse tema talukoha kõrval. Kui RMK vastava teatega välja tuli, andsid sõbrad-tuttavad teada, et nüüd tuleb kiiresti tegutseda. „Kohta ostes teadsin, et see piirneb riigimetsaga. Aga ma ei osanud arvata, et raie kohe ja sellises ulatuses ähvardada võiks,“ tunnistab Prints. „Ma lootsin siin leida vaikust ja võimalust omaette olla. Iseenesestki mõista ei tulnud ma siia lageda keskele olema.“

Samas tunnistab ta, et ei olnud ka üleliia naiivne ega arvanud, et Kaleste küla peaks mingil põhjusel puutumata jääma. Piisab vaid korra autoaknast välja vaadata, et saada aru – maastik muutub kõikjal. „Vahepeal ei sattunud ma mitu aastat Kõpu kanti, aga kui siis ühel hetkel jälle siia asja oli, sain ehmatuse osaliseks. Ma nägin esimest korda ka siinse tee ääres raielanke,“ meenutab ta. „Minu mälestus Kõpust kätkes metsi ja nendevahelisi kitsaid metsateid. Sel hetkel mõistsin, et olukord on muutunud.“

Nüüd ongi Prints üks 154-st Kõpu kandiga seotud inimesest (neist 18 on Kaleste küla elanikud ehk pea kogu küla), kes pani oma nime alla pöördumisele, mille eesmärk on hoida Kaleste metsi sellisena, nagu nad on alati olnud. Kui vaja, ollakse valmis isegi kohtusse minema.

Kaitstakse maastiku ajaloolisi ja kultuurilisi väärtusi

Niinimetatud KAH-alad on piirkonnad, mis on kogukonnale olulisuse tähtsusega. Paigad, kus riigimetsal ei ole üksnes majanduslik eesmärk, vaid mets kannab ka muid olulisi ülesandeid. Olgu need siis kohalike seas armastatud mustika- ja seene- või hoopis puhkemetsad. Mis puudutab Kalestet, siis mets on ajalooliselt olnud osa kogu küla miljööst. Õnnepalu kuulsaks kirjutatud metsaküla käivad vaatamas turistid väljastpoolt Eestitki.

„Paradiisist“ tuntud Mäepealt talu, kus elas ka kirjanik Tõnu Õnnepalu. (Tiina Kõrtsini)

Seetõttu saatsid piirkonnaga seotud inimesed läinud nädalal RMK-le ja Hiiumaa vallale pöördumise, milles toonitavad, et Hiiumaa valla maakonnaplaneeringu järgi kuulub Kaleste väärtuslike maastike koosseisu. Planeeringu kohaselt tuleks seal säilitada traditsioonilised maastikuelemendid, vaated ja väärtuslikud looduslikud alad. Kuid see pole sugugi kõik: küla on ka väärtuslik puhkeala ja paikneb maakonnaplaneeringus sätestatud rohelise võrgustiku alal, kus lageraie pole aktsepteeritav. Sama planeering ütleb muu hulgas, et juhul kui puhkemajandus konkureerib metsamajandusega, tuleb metsade majandamisel arvestada puhkeala kasutamise vajadustega

„Ma olen nõus, et midagi on siin metsas võimalik teha,“ ütleb loodusemees, loodusfotograaf ja keskkonnakaitsja Tiit Leito, kes on Kaleste küla juba ligi 30 aastat koduks pidanud. Tema on nüüd ka üks kohalike eestkõnelejaid väitluses RMKga. „Aga metsa tuleb majandada nii, et mets suudaks end ise taastoota. 10–20meetrise läbimõõduga häilusid ei oleks metsal mingi küsimus kinni traageldada. Aga kui tehakse lageraie seitsmel hektaril, mida praegune metsaseadus teatud tingimuste korral maksimaalselt teha võimaldab, tekib seal täiesti uus mikrokliima ja taimed ei saa oma loomulikul moel hakkama.“

Ehk teisisõnu: selleks et pärast üht korralikku lageraiet jälle metsa mustikale minna, tuleb terve inimpõlve jagu oodata. „Üht asja võin ma bioloogina öelda: mets ei vaja mitte mingit raiet. Inimene vajab puitu. Mets vajab ainult seda, et ta rahule jäetaks,“ lisab Leito.

Küpset metsa jagub Kalestes küllaga. (RMK)

Kohalikud oleksid siiski nõus kompromissiga, et metsa majandataks püsimetsana, mitte lageraietena. Ja et raied tehtaks selliselt, et sadu aastaid vanade liikumisteede ja raieala vahele jääks mõnekümne meetri laiune metsariba ehk teedekaitsevöönd. Lisaks tuleks raied kohalike hinnangul teha sügistalvel, kui linnud on pesitsuspaikadest lahkunud ja turismihooaeg läbi.

Veel on nad teinud ettepanekuid, mis võimaldaks RMK-l küll metsa majandada, aga sellisel viisil, mis oleks metsale ja seda koduks pidavatele inimestele kõige valutum. Et RMK hoolitseks seniste looduslike koosluste, kultuurilooliste metsateede ja miljööväärtuse säilimise eest. Need on osa kohalike elanike identiteedist, rõhutavad kohalikud oma pöördumises. Kaleste küla ei ole omaette nähtus, toonitavad nad, vaid harmooniline osa Kõpu poolsaare maastikest ja kogu Hiiumaa looduskultuuriloolisest väärtustest. On ju Kõpu maastikud Lääne-Eesti vanimad, mistõttu on poolsaarest saanud üks oluline infoallikas kogu Läänemere arenguloo uurimisel.

„Tean põlise hiidlasena, et Kaleste küla ümber asuvad riigimetsad on külaelanike ja piirkonda külastavate turistide seas kõrgelt hinnatud,“ tõdeb Hiiumaa metsaülem Andres Tammeveski kirjalikult saadetud kommentaaris. „Seetõttu käsitlemegi seda ala võimaliku kõrgendatud avaliku huviga metsaalana, mille majandamises soovivad kohalikud elanikud kaasa rääkida. Praegusel hetkel ei ole me veel otsustanud, milline raieviis on alal olevate majandusmetsade uuendamiseks kõige optimaalsem. Seetõttu me neid ettepanekuid ala metsatööde kohta küsimegi.“

Tammeveski sõnul planeerib RMK metsatöid selliselt, et metsas oleks piisavalt valgust ja toitaineid uute puude väljakasvatamiseks. Vähem oluline pole tema sõnul seegi, et raiutav ala sobituks olemasolevasse maastikupilti ja et alal säiliks võimalikult palju väärtuslikke puid. „Töö nimetusest tähtsam on tulemus, mis oleks vastuvõetav nii kohalikele elanikele kui ka RMK-le metsakasvatajana.“

Värske raielank Kalestes. (Tiina Kõrtsini)

Murelik pilk naaberkülast

Kalestest poolsaare teisele küljele Hirmuste külla viiv metsatee on ajahambale vastu pidanud juba 400 aastat. Kohalikud kardavad, et kui metsamasinad puitu hakkavad ära viima, ei pea tee enam vastu. Seepärast on nad teinud ettepaneku, et puitu viidaks metsast ära vaid suuremaid teid kasutades.

Hirmustes elab ja loob maailmakuulus helilooja Erkki-Sven Tüür. Kärdlas sündinud Tüür on viimased 30 aastat veetnud suurema osa ajast just Kõpu poolsaarel. Temagi teab enam kui hästi, mida kaduvad metsad tähendavad.

„Minu mälestuses on Kaleste küla olnud alati metsaga piiratud ja omamoodi oaas,“ meenutab Tüür, kes on üks neist, kes eelmainitud pöördumisele alla kirjutas. „Ja kui me kujutame ette, et sealt võetakse metsaruum ära, siis allesjäänud pilt oleks väga traagiline. See ei muudaks ainult küla visuaalset väljanägemist, vaid kogu aurat ja atmosfääri. See oleks kirjeldamatu.“

Erkki-Sven Tüüri stuudio on puudega ümbritsetud. (Tiina Kõrtsini)

Just ürgne ja puutumatu loodus oli peamine põhjus, miks Tüür end kunagi Kõpu poolsaarega sidus ja on sinna senini pidama jäänud. Sealne looduslik kooslus on vaimustunud ka helilooja muusikutest külalisi maailma eri paigust. „Siinse looduse energeetika on mind alati vapustanud. Eriti selle võimsa vana metsa ja avamere kooslus,“ lausub Tüür

Samas ütleb helilooja, et tal pole metsa majandamise kui sellise vastu midagi. Oleks vaid rohkem arutelusid ja läbipaistvust. „Mind teeb kurvaks, et tekkinud vastasseisus puudub dialoog. Minusuguse arvamust tõlgendatakse automaatselt nagu mingi idioodist puukallistaja emotsionaalset lärinat,“ mõtiskleb Tüür. „Kahjuks tundub mulle, et tänapäevase maailma informatiivse mullistumise tõttu on mõistlik dialoog üha võimatumaks muutumas. Peaasjalikult võib kohata ainult vastastikust sõimu. Tahaks väga näha, et kokkupuutepunkti on võimalik leida.“

Tüüri sõnul tasuks rohkem lähtuda mõtteterast, et me ei ole seda maailma saanud päranduseks vanematelt, vaid oleme laenanud ta oma lastelt. Sellist käitumist ootaks ta ka riigiametnikelt. „Igal juhul on hästi oluline, et vähemalt püütaksegi ennetavalt RMK tähelepanu sellele suunata. See [Kaleste mets – H. M] ei ole lihtsalt mingi suvaline puupõld,“ ütleb Tüür. „Ja lootus sureb ju viimasena. Kui sa midagi ei tee, jääb üle ainult ennast süüdistada. Kui sul on millegi osas kurjad kahtlused, mis järjest süvenevad, siis on kodaniku kohus sellele tähelepanu pöörata. See, mis edasi saab, on tõe kriteerium.“

Kalestes saavad kokku ürgne mets ja lainetav meri. (Tiina Kõrtsini)

Vallajuhid loodavad kompromissi

Ehkki Kaleste elanikud loodavad neljapäeval volikogu istungil rahvaesindajailt tuge, ollakse volikogus pigem ettevaatlikud. Ka volikogu esimees, riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Aivar Viidik ei soovi homse istungi eel hakata pooli valima. „Minu eesmärk volikogu esimehena oli teema volikogu päevakorda lisada, et RMK ja kogukonna esindajad ära kuulata. On oluline, et ka volikogu oleks ühtses infoväljas.”

Rahvaesindajad näevad vastasseisu pigem millegi sellisena, milles peavad kohalikud ja RMK ise kokkuleppele saama. „Meist oleks vale minna teise õue peale kaklema,” lausub üks volikogu liige, viidates sellele, et jutt käib riigimetsast, mille majandamisega RMK tegeleb. Kuldse kesktee leidmisest rääkides nenditakse volikogus, et oleks naiivne loota, et see tuleks selline, millega kohalikud kogu täiega rahul oleks. „Olgem ausad, pigem püütakse leida selline variant, millega oleks võimalikult vähe nurinat,” ütleb volikogu liige.

Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja (SDE) on siiski oma ettepanekud RMK-le saatnud. Paljuski rõhutab ta samu asju, mida pöördumisele allakirjutanud: valla enda kehtestatud maakonnaplaneeringu järgi ei tohiks lageraie Kaleste KAH-alal kõne alla tulla. Õhtulehele ütleb Tasuja, et tunnustab RMKd kaasamise eest. „Ei taha sinisilmne paista, aga usun küll, et RMK siiski soovib kohalike kogukondade ettepanekutega arvestada,“ lausub vallajuht. „Hiiumaal ei ole kogukonnad võtnud seisukohta, et ei soovi ja kõik. Ettepanekud on põhjalikult ette valmistatud, argumenteeritud ja sisulised. Usun, et kõik osapooled saavad aru, et metsi tuleb majandada, seal hulgas raiuda. Oluline on kokku leppida, kuidas seda teha ning kindlasti on võimalik leida kompromiss.”