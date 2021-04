Ilutöötajate puudulik hügieen paneb kliendi tervise ohtu 

Info iluteenindaja tööde kohta levib inimeselt inimesele ning pole tavapäratu, kui silm pigistatakse kinni hügieeni koha pealt. Hiljuti avaldatud OSKA uuring näitab aga, et probleem on väga aktuaalne – suur hulk ilutöötajatest ei järgi kõiki nõudeid, mistõttu pannakse väga otseselt kliendi tervis ohtu.

„Ruumid olid kohutavad, kuid ta tegi väga kiiresti ja odavalt.“ – just nii öeldakse üsna tihti. See kiirus või odavus võib aga kätte maksta, kui saad mõne tervisehäda.

Kõik fotodel olevad tooted on saadaval Cleanellas. Foto: medisept.pl

Levinud on tendents, et isegi kui klient saab salongist mingi nakkuse, ei taheta seda suure kella külge panna. Halvimal juhul ei minda samasse salongi tagasi, aga on ka olukordi, kus seda tehakse ja loodetakse, et enam ei juhtu. Kui kliendid ei kaeba, siis läheb kõik sama rada pidi edasi. Kui keegi probleemile tähelepanu ei pööra, pole ilutöötajal põhjust olukorda parandada.

Sageli teavad ilutöötajad, et töövahendeid tuleb puhastada, aga töölauast kaugemal saaksid reeglid justkui otsa. Peale töövahendite puhastamise on elementaarne põrandate pesemine.

Problemaatiliseks on ka tekstiilide kasutamine. Pleedid, padjakesed, vaibad ja kardinad muudavad üldise olemise õdusaks, kuid kui need on aastaid pesemata, siis ei kaunista nad enam, vaid on mikroobide pesad. Näiteks pleedid ja rätikud, mis puutuvad otseselt inimese nahaga kokku, peaksid olema kasutusel vaid ühe korra. Seejärel tuleb need kokku koguda ja pesta vähemalt 60 kraadi juures.