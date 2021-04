ASTRAZENECA MAINEKATASTROOF: miks tüürib maailma päästma pidanud vaktsiin ajaloo prügikasti? 

Endine eurovolinik ja praegune europarlamentäär Andrus Ansip on vaktsineerimise tulihingeline pooldaja, ent AstraZeneca avalike suhete korraldus paneb temagi muigama: „Olen minagi sarkastiliselt öelnud, et nad võiks endale suhtekorraldaja palgale võtta,“ räägib Ansip. „See on nii käpardlik, kuidas nad on asju ajanud, et meil oskab suvalise OÜ juht suhteid paremini korraldada kui AstraZeneca.“