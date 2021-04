Sisuturundus Kevadel on palju vaba aega? Võta ette põhjalik nahahooldus, et akne ja vistrike vastu võidelda! Rosena , täna 13:09 Jaga: M

Foto: Envato Elements

Kui tihti arvatakse, et akne on vaid teismeliste probleem, siis tegelikult kannatab selle all ka rohkelt täiskasvanuid. Statistika näitab, et vistrikega peab võitlust kuni 40% inimestest vanuses 30-39.