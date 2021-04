Kallas infotunnis: reegleid korrektselt järgivate inimeste huvides kutsutakse korrale kõik, kes juhistest kinni ei pea

Priit Sibul (Isamaa) küsis peaministrilt, kuidas kavatseb ta lahendada olukorra, kus inimesed protesteerivad tänavatel nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) vastu. Kallase sõnul võttis ka temaga ühendust proua, kes väitis, et kõiki hakatakse sundvaktsineerima, ent tegelikult see nii ei ole. Peaministri sõnul liikleb NETSi kohta palju valeväiteid, mis on pandud ka lehele kriis.ee koos selgitustega, milline on olukord tegelikult.

"Ma ei tea, kas see on hea näide, et politsei jõuliselt jõudu kasutab," ütles peaminister ja lisas, et näiteks politseinike nimesiltide asendamine numbritega pole tema otsustada ning nimesiltide eemaldamine pole poliitiline otsus. Kert Kingo ütles omalt poolt, et siseminister Kristian Jaani oli talle ka helistanud ning vabandanud teisipäevase intsidendi pärast.

Martin Helme (EKRE) võrdles politsei käitumist olukorraga Valgevenes ning küsis, ega peaministril ole piinlik. Ta ütles, et inimesed sõidavad hommikul trammis tihedamalt koos kui Vabaduse väljakul ja nõudis politseijuhtide viivitamatut ametist vabastamist, kes protestidel pille mänginud inimesed ära viisid. EKRE juht lisas ka, et Kallas ja siseminister ei saa aru, kui suurt kahju nad külvavad.

Kallas vastas, et kogu koroonaviiruse periood on olnud ärev, meelelahutuse kinni olemine tõstab pingeid ning kõik on väsinud. Ta sõnas, et valitsus ei soovi hoida piiranguid päevagi kauem, kui on vaja nakkuse leviku tõkestamiseks. Ta ütles, et kõiki reegleid korrektselt järgivate inimeste huvides on see, et reegleid mitte järgivad inimesed kutsutakse korrale.

Peaminister ütles ka, et kui eelmine aasta ei tohtinud meeleavaldusi korraldada, siis nüüd pole see keelatud, aga haiguse kõrge leviku tõttu on kehtestatud 2 + 2 nõue ka välitingimustes. Ta lisas, et politsei pole teinud jõudemonstratsiooni, aga ka protestijate hulgas on provokaatoreid. Kallas tõi välja, et üks inimene oli öelnud, et politseid võiks hakata pudelitega viskama. Peaminister mainis ka, et protestijate hulka sigineb ka inimesi, kel pole Eesti riigi suhtes positiivseid kavatsusi.

Kalle Grünthal päris peaministrilt, kuidas tema vaatas olukorda, kus tšellot mängiva naisterahva kõrval oli laps ning nad olid ümbritsetud hambuni relvastatud meestega. EKRE saadik lisas, et oli olnud ka lapsevankrit lükkav ema, kelle kõrval oli hüsteerias laps. "Mis tundega vaatasite seda, kus minu hinnangul ilmselgelt oli reageeritud üle ja kannatajateks olid lapsed? Kas teie südant kuidagimööda liigutas see ka või kas teil tekkis soov võtta telefon ja sekkuda protsessi?” päris Grünthal.