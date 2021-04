Janno Tiks | Keskkonnakaitse: tuleme teie korterisse elama, aga sisuliselt on elamispind endiselt teie kasutada 

Ma kindlasti ei üldista palju, kui ütlen, et iga metsaomaniku jaoks on suur au, kui tema metsas avastatakse haruldane looma- või linnuliik. See räägib sellest, et metsa on hooldatud hästi, et ta on võimas ja terve ning et mina omanikuna olen teinud head tööd. Siis aga kui mullu novembris plaanisin teostada eelmainituid raietöid, sain teada, et minu metsa planeeritakse hoopis range kaitsega ala, sest siin olevat registreeritud kanakulli pesapaik. Hilisemast teabenõude vastusest sain lugeda, et ametnik käis siin linde peibutamas ja märkas territoriaalselt käituvat isaslindu, pesa aga tuvastada ei suutnud. Ühes pesas aga olevat mõned aastad tagasi registreeritud kanakulli pesitsus.

See, et haruldase linnu või loomaga kaasnevad metsale ka teatud piirangud, on täiesti mõistetav. Aga üldjuhul annab ikkagi oma töid niiviisi planeerida, et nende elu poleks häiritud. Kuid et oma toimetusi planeerides saaksin sellist infot arvesse võtta ja linnurahu hoida, pean ma sellest olukorrast teadlik olema. Info minu maal registreeritud väärtustest ei tohi jääda mulle kui metsaomanikule teadmata, see ei tohi jõuda minuni sisuliselt mitme aasta pärast ja alles peale ametlikku teabenõue esitamist.

Asi on nimelt selles, et väiksemaid, kuni 20 tihumeetri suuruses raietöid saan ma teha oma metsamaal ilma keskkonnaametit informeerimata. Tean paljusid, kes sellist võimalust sageli kasutavad, ning on sulaselge, et juhul, kui metsaomaniku maal pesitseb/elab/on mänguhoos mõni lind või loom, peab sellealane info liikumine olema loomade ja lindude heaolu nimel selge ja läbipaistev. Kuigi ma jällegi ei mõista, kuidas oma metsamaal elav omanik võib selles osas olla vähem informeeritud, kui linnas elav ametnik, kellel kuulub metsa jõudmiseks keskmiselt 3-4 kuud.

Tänastes tingimustes on mul aga võimatu töid planeerida. Hoidsin oma metsa nii-öelda tagavaraks, et vajadusel oleks võimalik teha ka suuremaid töid või koguda vahendeid keerulisemaks perioodiks, kuid otsused jäävad seisma, info liikumata ja metsaomaniku huvid kaitsmata. Nii minul kui ka minu naabritel on mitmed kümned hektarid metsamaad juba kaitse alla võetud ja näib, et ka minu metsaomand saab üsna varsti ära võetud. Keskkonnaamet väidab, et metsamaa ikkagi jääb mulle, kuid see väide on lihtsalt naeruväärne, sest peale kaitse rakendamist ei tohi ma oma metsas mitte midagi teha. Olukorda annaks võrrelda näiteks sellega, kui teil, hea lugeja, oleks oma korter, kuhu Keskkonnaamet tuleks teie kõrvale elama ja kus iga kord, kui teil oleks asja vannituppa, oleks vaja nende käest luba küsida. Mis tunnetega saaksite nautida oma korteris elamist? Kuivõrd oleksite rahul riigi toimetamisega? Sama tunne valitseb minul, väikese erandiga, et amet teadis veel kaks aastat tagasi, et minu “korteriomand” enam mulle ei kuulu.