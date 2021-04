Hiina suursaadik Eestis: Xinjiangi kohta levitatakse valeinfot 

Rahvusvahelises õiguses on „genotsiid“ ja „inimsusevastased kuriteod“ selgelt defineeritud. Otsus genotsiidi kohta peab põhinema usaldusväärsetel, karmidel ja paindumatutel reeglitel. Seda peab kinnitama asjaolude põhjalik uurimine ja see peab ka ajaproovile vastu pidama. Ühelgi riigil, organisatsioonil ega üksikisikul ei ole pädevust ega õigust omal äranägemisel otsustada, et mõni teine riik on toime pannud genotsiidi. Selliseid metsikusi ei ole Hiinas kunagi toimunud, neid ei toimu seal praegu ega ka tulevikus! Ühelgi riigil, organisatsioonil ega üksikisikul ei ole pädevust ega õigust omal äranägemisel otsustada, et mõni teine riik on toime pannud genotsiidi. Tegemist on lihtsalt pahatahtliku poliitilise manipulatsiooniga Xinjiangile genotsiidi sildi külgekleepimiseks.

Hiina pereplaneerimise poliitikat on rahvusvähemustele leebemalt kohaldatud kui etnilistele han-hiinlastele, mistõttu kasvab vähemusrahvuste arv riigi keskmisega võrreldes rohkem. Aastatel 2010–2018 kasvas uiguuride arv Xinjiangis 25%, mis on palju suurem kui han-hiinlaste arvu 2% kasv. Viimase 40 aasta jooksul on uiguuride arv Xinjiangi rahvastikus kahekordistunud. Viimase 60 aasta jooksul on Xinjiangi majanduse kogumaht üle 200 korra kasvanud ning SKP elaniku kohta on kasvanud peaaegu 40 korda. Selleks, et tulla vastu inimeste soovile leevendada vaesust ja leida töökohti, on Xinjiangi kõigi tasemete valitsused inimeste soove täielikult austades aidanud neil leida tööd teistes provintsides ja linnades, et saavutada parem elatustase ja suurem sissetulek. Kas keegi on sellist „genotsiidi“ varem näinud?

Viimasel ajal on mõned jõud oma ajusid ragistanud, et fabritseerida teateid sunnitöö kohta Xinjiangi puuvillatööstuses. Xinjiangi puuvill on tuntud oma pika kiu, hea kvaliteedi ja suure saagikuse poolest. 2020. aastal oli Xinjiangi puuvilla kogutoodang 5,161 miljonit tonni, mis moodustas 87,3% Hiina puuvilla kogutoodangust ning enam kui 20% maailma puuvilla kogutoodangust. See saavutus osutus võimalikuks tänu puuvillapõldude kontsentratsioonile Xinjiangis, ulatuslikule istutamisele ning kõrgele mehhaniseerimise tasemele. Viimastel aastatel on mehhaniseeritud puuvillakoristusalade pindala üle miljoni mu (1 hektar ≈ 15 mud) aastas.

Mehhaniseeritud puuviljakoristuse osakaal Xinjiangis moodustas 2020. aastal 69,83% ja Xinjiang Production and Construction Corpsis isegi 90,9%. Puuvilla istutamine, kasvatamine ja koristamine on Xinjiangis laialdaselt mehhaniseeritud, nii et kuidas sundida inimesi puuvilla korjama? On see tõsi, et Xinjiangi ettevõtete tahtlik allasurumine ja püüded Xinjiangi destabiliseerida kujutavad endast Xinjiangi inimeste heaolust hoolimist?

Enam kui 30 inimesest koosnev rühm, kuhu kuulusid ka Shanghai Koostööorganisatsiooni (SCO) peasekretär Vladimir Norov ning enam kui 20 riigi poolt Hiinasse saadetud saadikud ja diplomaadid, külastas käeoleva aasta 30. märtsist 2. aprillini Xinjiangi. Nad jagasid mõtteid külaskäigu kohta ja ütlesid, et oma silm on kuningas. Peasekretär Vladimir Norovi sõnul on näitusel nähtud süütute inimeste ohvristamist kujutavad stseenid šokeerivad. Kui inimesed ei saa korralikku haridust ja neil pole tööd, siis on nad äärmusrühmitustele kerge saak. Xinjiang keskendub terrorismi tõkestamisele sellega, et aitab inimestel kutseoskusi ja -haridust omandada ning töökohti leida.

„Minu meelest väärivad need meetmed kiitust. Turvalisuse ja stabiilsuse hoidmine Xinjiangis on oluline kõigile Shanghai Koostöörorganisatsiooni liikmesriikidele.“ Tema Ekstsellents Nepali suursaadik Hiinas Mahendra Bahadur Pandey ütles: „Ma hindan seda, et Hiina valitsus ja rahvas mitte ainult ei hoia terrorismi märkimisväärselt kontrolli all, vaid on kutsehariduse ja koolituse kaudu võimaldanud terrorismist mõjutatud inimestel uut moodi elama hakata.“