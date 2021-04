VIDEO | Coopi autoloosi võitja: esimene sõit uue autoga? Loomulikult Coopi poodi! 

Esimesena andis Illimar võidust teada elukaaslasele Janale, kes oli väga imestunud. „Ma arvasin, et Illimar teeb nalja, ta ise armastab ju sõpradele tüngakõnesid teha. Alles järgmisel päeval jäin lõpuks uskuma,“ nendib Jana. Võit on ka mõnevõrra ootamatu, sest varasemalt perekonnas erilist lotoõnne pole olnud – suurimad võidud on jäänud mõnekümne euro kanti.

Kaiu inimesed tulid kaasa elama

Võiduauto üleandmisele Kaiu Coopi ees oli kogunenud märkimisväärne hulk inimesi.

„Eks ma ikka sõpradele ja naabritele mainisin seda ning paljud tulid ka niisama huvi pärast,“ lausub Illimar. Jana lisab, et nii väikeses kohas jutud ikka levivad. „Kaiu on rahulik ja vaikne, väga hea koht kodupaigaks,“ kiidab Jana. Ta ise on elanud sealkandis viimased 20 aastat, Illimar aga terve oma elu.

Väikeses alevis pole autojuhiload hädavajalikud – just sel põhjusel Illimaril ega Janal neid ka pole. Mõlemad kinnitavad, et nüüd on tulevikuplaanides siiski autokooli minna. „Kusjuures alles kuu aega tagasi mõtlesin, et äkki peaks load ära tegema. Samas pole ma end kunagi õieti roolis ette kujutanud, Kaiu suguses väikeses kohas on veel normaalne sõita, aga suuremas linnas küll ei julgeks,“ seletab Jana.

Coopi poodidest saab kõik eluks vajaliku

Jana, Illimar ning nende poeg Joosep elavad Kaiu Coopist kolme kilomeetri kaugusel oma majas. Enamasti liigutakse poodi rolleriga ning suurem toidu- ja tarbekaupade ostmine toimub paar korda nädalas. Sellest, et perekond on agar Coopi külastaja, annab tunnistust ka tõik, et autoloosis osaleti kuue piletiga ehk märtsikuus kulutati enam kui 300 eurot. Möödunud kuul läks muuhulgas raha sünnipäevade tähistamisele: Illimar sai 35 ning Joosep 10. Muide, väiksemas ringis plaanitakse tähistada ka autovõitu – õhtul mekitakse pitsat ning Joosepi välja valitud maitsvat torti!