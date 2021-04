Süüdimõistetul Maire Aunastel on kohtuotsuse jõustumiseni veel õigus 15 päeva autoga sõita 

Maire Aunaste sõitis läinud teisipäeva õhtul Tartus Võru tänaval oma Subaruga parklas pihta seisvale Nissanile, mille juht Marianna aitas parasjagu last autosse. Marianna sõitis avariipaigalt lahkunud Subarule järele ja tee peal kutsus politsei., kes Aunaste auto kinni pidas. Kohtusaalis andis prokurör teada, et Aunaste veres mõõdeti alkoholisisalduseks 2,57 milligrammi ühe grammi vere kohta, see on üle 2,5 promilli ehk raske joove. Tartu maakohus mõistis Aunastele purjuspäi autojuhtimise eest pool aastat vabadusekaotust tingimisi üheaastase katseajaga ja lisaks jääb ta kolmeks kuuks ilma juhtimisõigusest. Kohtu pressiesindaja Annett Kreitsman selgitas, et kohtuotsusele on võimalik esitada apellatsioon 15 päeva jooksul alates otsuse teatavaks tegemisest. Kohtuotsuse peale on õigus kohtumenetluse poolel esitada apellatsioonkaebus kokkuleppemenetlust reguleerivate menetlusnormide rikkumise või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumise peale.

Auto on Aunastele tagastatud. Kuna kohtuotsus jõustub 15 päeva jooksul, siis selle aja jooksul võib Aunaste sõidukit juhtida. Seadus sätestab nii, selgitas Aunaste kaitsja, vandeadvokaat Anu Pärtel Õhtulehele. See säte kehtib kõigile,kes on kohtuotsusega karistatud mootorsõiduki joobes juhtimise eest. Kohtuotsuse järgi on Aunaste kohustatud loovutama oma juhiloa maanteeameti elukohajärgsele liiklusregistri büroole alates kohtuotsuse jõustumisest viie tööpäeva jooksul.