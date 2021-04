Pool miljonit kahju: angaari ja veokite põlengu põhjustanud mees vaidlustab vangistuse 

Süüdistuse järgi lõikas Timo mullu septembris sorteerimisjaama territooriumile pääsemiseks seda ümbritsevasse võrkaeda augu, ja põhjustas neljapäevase vahega kaks tulekahju. Tules hävis angaar , osaliselt said kannatada veoautod. Põlengute kahju on kokku umbes 550 000 eurot. Tsiviilhageja Ragn-Sells nõuab Timolt üle 200 000 euro, ütles Timo kaitsja, vandeadvokaat Rünno Roosmaa. Tema sõnul Timo süütamist ei tunnista. „Timo on kogu aeg kinnitanud, et hakkas küll septembris isa surma tõttu jooma aga midagi süüdanud ta ei ole,“ rääkis Roosmaa. Lisaks süüdistatakse Timot neljas varguses ja ühes vargusekatses, milledest esimesed kaks on grupilised ja teised kaks kokku viie pudeli viina vargused. „Neid viinavargusi on ta tunnistanud ja kahju hüvitatud,“ lausus Roosmaa. Esmaspäeval mõistis Pärnu maakohus Timole neljaaastase vangistuse. Ühes varguses mõisteti mees õigeks. Kaitsja sõnul soovib Timo kohtuotsuse edasi kaevata.