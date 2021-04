Siseminister Kristian Jaani: politsei ei hakka kedagi kodust ära viima 

EKRE on üle saja muudatusettepaneku selle seaduse suhtes. Näib, et see võib jääda sahtlisse. Mis siis saaks?

Jätkuks bürokraatlik protsess järelvalve osas. Ega muud ei saagi. Peame mõtlema ka sellele, et NETSi muudatuse paketis on ka väga palju muid asju. Tegelikult on riigikogu menetluse kaks eelnõupaketti. Kui räägime järelvalve osast, siis tahan loota, et ta läbib parlamentaarse arutelu. Eks vaidlustes peabki lõpuks tõde selguma. Teame ka seda, et otsitakse kompromissikohti selles NETSi eelnõus.

Kui palju peaks tähelepanu pöörama sellele, et pilt, mis meeleavaldustel paistab, on kohati ebaproportsionaalne. On graatsiline tšellomängija ja siis kõrval on kiirreageerija vormis politseinik. Kas sellise jõudemonstratsiooniga ei ole natuke õli tulle valatud?

Mina nimetan seda politsei taktikaks, mitte jõudemonstratsiooniks, mida tuleb alati hinnata koosmõjus sellega, millega parajasti tegeletakse. Toon näiteks, kui mingitel päevadel oli Toompeal meeleavaldus, millel puudus korraldaja ja isik, kes oleks partneriks politseile. See on väga oluline, sest temaga aitaks politsei meeleavaldused, mis on üks meie põhiõigustest, turvaliselt läbi viia. Kui sellist korraldajat ei ole ja rahvast tuleb kogu aeg juurde, siis toimub eskalatsioon, siis peab ka politsei valima oma taktikas vastava eskalatsiooni. See eskalatsioon ongi ka see, et politsei ressursse tuuakse juurde. Need põhjenudsed võivad olla mitmesugused, kasvõi see, milline suhestumine on antud kohas politseisse, kuidas võetakse kuulda politsei selgitusi-korraldusi, kas ollakse verbaalselt agressiivselt meelestatud.

Kas seal oli päriselt eskalatsioon - mängiti pilli, lauldi, tehti grupikalli? Kas see nõuab sellist taktikat? Kas politsei oli see ohuhinnang, et midagi läheb käest ära?

Kui räägime ohuhinnangust, siis politsei algselt läks ju meeleavaldajatega tegelema seetõttu, et terviseameti ohuhinnang ütleb meile, et kui on inimesed, keda on rohkem kui kümme ja nad ei hoia omavahel distantsi, siis see on väga suur nakkumise oht. Sellise ohuhinnangu politsei endale sai ja läks tegelema hajutamisega.

Siin oleks ju piisanud helkurvestiga mehest, kes läheks ja tuletaks meelde, et sõbrad, tehke vahe sisse. Ei pea ju olema hirmuäratavas mundris politseinikud.