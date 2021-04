„PUUDUTA MIND“ 179. SAADE | Kuidas saada igaveseks, liikuda ühest dimensioonist teise ja mitte vananeda? 

Müstilistele teemadele spetsialiseerunud saate "Puuduta mind" seekordseks külaliseks on multidimensionaalse spirituaalsuse käsitleja Ainar Leppik.

"Kuigi meie praegune tava-ühiskondlik arusaam inimrassist ulatub ainult planeet Maa piiridesse, oleme me siiski maavälist päritolu ja omame pikka kosmilist ajalugu," räägib Ainar. "Indigod ja Tähe-inimesed on spetsiaalselt siia sündinud, et aidata inimestel taastada oma kosmiline mälu ja algne 12ne keskusega Elupuu."

Oleme jaganud seekordse saate kahte ossa. Esimeses osas räägime inimese päritolust ja kosmilistest rassidest. Toome teieni päris sügava, kuid äärmiselt loogiliselt lahti seletatud teema kosmosest, loomisest, universumist ja vaimsusest ja veel teisigi põnevaid teemasid.