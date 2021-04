VIDEOINTERVJUU | Maris Kõrvits: mu mees on natuke kurb, et ma pole armukade ja olen olukorraga leppinud 

Maris, mulle meenub, et olen Genkaga firmade aastavahetuspidusid juhtinud. See oli aastaid tagasi, kui pidime olema kolm õhtut jutti õhtujuhid. Teise päeva õhtul vaatan, et Genka tuleb kohale, näost morn. Uurisin mis juhtus. Ütles, et naine pakkis asjad kokku ja jättis lauale kirja, et põrutas Egiptusesse. Tema peab nüüd lapsi kantseldama ja ise hakkama saama.

Sa võid mulle seda juttu rääkida, aga tean, et Henry ei ole selline. Sa räägid mingist teisest inimesest, ma tunnen oma mees väga hästi. Esiteks, ta ei ole olnud morn, teiseks ma ei ole teda kusagile üksi jätnud.

Võibolla oli ta siis pisut svipsis, sest me jõime seal õhtujuhtimise pauside ajal šampanjat.

Võibolla, tahtis ehk sulle midagi kurta.

Me läksime pärast üldse minu poole kohvi jooma.

Väga tore. Huvitav, miks ta sinu juurde tuli kohvi jooma, kui meil on seda ka kodus.

Mul oli gurmee kohvipoest ostetud kohv.

Aga meil on ka gurmeekohv kodus.

Aga ta ütles, et tal on kohvi otsas, sest naine oli gurmee kohvi Egiptusesse kaasa võtnud.

See kõlab küll nagu Genka, seda ma usun. Ja talle meeldivad ka pisut küpsemad naised.

Kas sa oled vahel ka armukade?